La conduttrice Elisa Isoardi ha un’importante rivelazione. Ad accompagnarla sarà una posa “mitica” capace di lasciare senza fiato i suoi fan.

La conduttrice, classe 1982, Elisa Isoardi aveva già parlato nei giorni scorsi dell’importanza di dedicarsi alle proprie aspirazioni e al proprio benessere, quanto ai lati meno positivi dell’esperienza umana in grande di forgiare con più la personalità dei diretti interessati. Tutto ciò è avvenuto attraverso una riflessione della ex naufraga de “L’Isola Dei Famosi” in uno dei suoi più recenti post su Instagram.

Elisa dà quotidianamente prova delle sue avventure estive. Eppure questa volta la conduttrice di “Buono A Sapersi“, ha deciso di abbandonare con decisione il panorama estivo per eccellenza, dedito al mare e alle più assolate spiaggia, per virare su una meta che in quest’estate 2021 sembra gradualmente essere sempre più ambita da molti personaggi dello spettacolo. Fra questi si può scorgere lo stesso interesse nell’attrice Anna Foglietta o del suo collega Giacomo Ferrara.

Elisa Isoardi, posa mozzafiato: sa come godere del momento “sei il mio mito”

