Elodie: abiti succinti e complicità… Ma non è Marracash FOTO

La cantante romana ha pubblicato un post dove si mostra in compagnia di una sua vecchia conoscenza. Ma non è il fidanzato!

Elodie è ormai un vero e proprio fenomeno mediatico. Impossibile resistere al suo fascino e alla sua sensualità o non rimanere incantanti dal suo talento.

Una personalità che senza dubbio spicca e che viene messa in risalto da una bellezza senza paragoni.

La cantante romana è stata una delle protagoniste dell’edizione di ”Amici” che ha visto trionfare il suo amico Sergio Sylvestre. Dunque solamente un secondo posto in classifica per lei ma questo non le ha impedito di percorrere la strada del successo una volta conclusosi il talent show di Maria De Filippi.

Elodie in dolce compagnia

In questa foto Elodie è in compagnia di una sua vecchia conoscenza. Si tratta del suo collega e amico Mahmood. I due sono molti legati e oltre a nutrire una reciproca stima, i due cantanti trascorrono molto tempo insieme.

Dunque non è il suo fidanzato Marracash ad essere con lei in questi scatti ma il suo amico Mahmood.

Elodie in queste foto mostra tutta la sua bellezza al naturale: capelli tirati su alla meglio, top stretto senza il reggiseno sotto e un paio di pantaloncini, stile ‘ciclista’, attillatissimi che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione.

Impossibile non rimanere attratti dalle sue forme e dal suo fisico invidiabile. Un vero piacere per gli occhi!