Francesca Fialdini furiosa con i fan, la stoccata non ammette repliche – FOTO

Francesca Fialdini, amatissima conduttrice di Rai 1, ha voluto bacchettare i fan ed impartire loro un severo insegnamento: i dettagli

Il pubblico di Rai 1 è affezionatissimo alla conduttrice Francesca Fialdini, la 42enne toscana che ha esordito come inviata all’interno del programma “A sua immagine”, all’epoca guidato da Lorena Bianchetti. La presentatrice, che con il suo sorriso si è conquistata l’approvazione di milioni di telespettatori, è poi passata alla conduzione de “La vita in diretta” (2017-2019) al fianco di Marco Liorni, salvo poi ottenere un programma tutto suo che va in onda ogni domenica pomeriggio: si tratta del fortunatissimo “Da noi… a ruota libera”. Seguitissima anche sui social, la Fialdini, poco avvezza alla pubblicazione di post, sa guadagnarsi le attenzioni del pubblico nei momenti più opportuni. Di recente, tramite le stories, la conduttrice ha ammonito severamente i suoi fan: i dettagli.

Francesca Fialdini bacchetta i fan: la stoccata non ammette repliche – FOTO

Da quando è al timone di “Da noi… a ruota libera“, Francesca Fialdini ha potuto dimostrare al pubblico le sue doti professionali. La conduttrice, che ha preso in mano il nuovo format dal settembre del 2019, intervista ospiti molto diversi tra loro, le cui storie non mancano di appassionare milioni di italiani: dagli eroi di tutti i giorni ai personaggi più in vista della tv. Su Instagram, nonostante sia seguitissima, la conduttrice di Massa non è particolarmente attiva. Al contrario, la Fialdini sembra piuttosto restia all’utilizzo dei social.

Tramite le Instagram stories, la presentatrice ha recentemente voluto far arrivare ai fan il suo reale pensiero in merito all’abuso di questi strumenti digitali. Francesca ha infatti pubblicato uno scatto in cui si legge “Prenditi il tuo tempo“, completato da una didascalia inserita da lei stessa: “e stacca il cellulare“. Il messaggio della Fialdini è apparso come una stoccata bella e buona diretta ai fan, e in generale a tutte quelle persone che non riescono a far a meno del telefonino.

Pur esprimendosi raramente, la conduttrice sa benissimo come colpire gli utenti e come stimolarli al ragionamento. Senza dubbio, il suo ammonimento avrà fatto riflettere moltissimi fan.