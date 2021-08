“Elettrizzante”, Ginevra Lamborghini sfida la sorella Elettra FOTO

La bella ereditiera è un concentrato di stile e fascino. Una vera regina delle passerelle, come resistere al suo sguardo magnetico?

Ginevra Lamborghini non smette di incantare il suo pubblico di Instagram.

Una vera ondata di sensualità che calamita tutta l’attenzione su di lei.

Ginevra è la sorella maggiore della più nota Elettra Lamborghini, ereditiere della nota azienda automobilistica italiana.

Lei e sua sorella non hanno ottimi rapporti, infatti si è notata la sua assenza al matrimonio di Elettra e di Afrojack, mentre le altre due sorelle più piccole erano le testimoni della sposa.

Ginevra e il suo stile innato

Laureata in Marketing della moda diventa direttrice creativa della collezione donna del marchio ”Tonino Lamborghini” che prima di lei si era dedicata solo all’universo maschile.

Non solo moda, Ginevra lo scorso settembre, come sua sorella, si è dedicata anche alla musica facendo uscire un singolo su Spotify chiamato ”Scorzese”.

Tuttavia mentre Ginevra ci è andata più leggera nei confronti della sorella:

“Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano. Poi l’abbiamo fatto sempre anche da piccoline, eravamo sempre lì a bazzicare però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera è bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio”.

Elettra non si è risparmiata:

“Eravamo in pochi ma buoni (…). Era il mio matrimonio e c’erano tutti quelli che volevo al mio fianco. Non è mancato nessuno. Chi c’era ha fatto parte della mia vita”.