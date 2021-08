L’apollinea Federica Nargi nel suo ultimo scatto è una visione dalla bellezza stratosferica: il suo sguardo emoziona i suoi fan.

Un memorabile esordio appena diciottenne nei panni di una delle velina più amante all’interno della trasmissione di “Striscia La Notizia” ed a seguire un continuum degno di nota per la conduttrice e showgirl, classe 1990, Federica Nargi. Poi nel 2016, dopo la partecipazione ad un reality, il breve salto dalla Rai a Mediaset. Per cui Federica prenderà parte ad un fiction al fianco della maestosa interprete di Angelica ne “Il Gattopardo”, regia di Luchino Visconti, l’attrice Claudia Cardinale.

Ad oggi per Federica il tempo non sembra avere avuto alcun effetto sulla sua bellezza, che seppur diversa e più consapevole, la fa apparire agli occhi dei suoi 3,8 milioni di follower su Instagram, come una creatura proveniente da “un’altro pianeta“.

Federica Nargi, “non mi guardare così” la camicia si apre. E’ visione stratosferica

