L’annuncio sconvolgente dell’influencer: “Abbiamo tutti il Covid, anche i bambini”. Le condizioni

L’annuncio di Beatrice Valli ha sconvolto i suoi numerosissimi fan: “Abbiamo tutti il Covid, anche i bambini”. Le condizioni attuali della famiglia

Le recenti stories pubblicate da Beatrice Valli hanno gelato i numerosissimi followers dell’influencer. La giovane, mamma di tre bambini, è la compagna di Marco Fantini, ex tronista di “Uomini e Donne”, che l’aveva scelta nel corso dell’edizione 2013-2014. Con quest’ultimo, la Valli ha avuto le figlie Bianca e Azzurra, mentre Alessandro è il frutto di una precedente relazione. Poche ore fa, la modella ha annunciato ai followers una notizia davvero raccapricciante: tutta la famiglia Fantini-Valli ha contratto il Covid. Affranta e sconsolata, l’ex corteggiatrice ha aggiornato gli utenti in merito alle condizioni dei suoi figli e di Marco.

L’annuncio sconvolgente di Beatrice Valli: “Abbiamo tutti il Covid, anche i bambini”

Tramite una serie di Instagram stories, la splendida Beatrice Valli ha comunicato ai fan una notizia che nessuno avrebbe mai voluto apprendere. “Siamo tutti positivi, anche i bambini“, ha spiegato l’influencer, che è apparsa visibilmente abbattuta e provata. “Era da qualche giorno che non stavamo benissimo, ma non avevamo nessun sintomo” – ha detto Beatrice, che per lavoro si sottopone settimanalmente a tamponi di controllo – “Di prassi facciamo sempre il tampone prima di partire per qualsiasi viaggio. Ho deciso di farlo stamattina ed eravamo tutti positivi“.

La modella, che sarebbe dovuta partire per Milano in vista di alcuni impegni lavorativi, ha dovuto obbligatoriamente rimandare la partenza. La Valli ha inoltre spiegato che, fortunatamente, né lei né i bambini stanno attualmente accusando le conseguenze del Covid. “L’unico che non stava benissimo era Marco, ma non aveva sintomi influenzali“, ha chiosato l’influencer, che concluderà le vacanze estive in isolamento, perlomeno per le prossime due settimane.

In men che non si dica sono arrivati moltissimi messaggi di affetto e di supporto all’ex corteggiatrice. Beatrice, profondamente riconoscente nei confronti del suo pubblico, ha ringraziato i fan per la solidarietà dimostrata.