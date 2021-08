Leonardo Pieraccioni mostra il suo “Piano B”: fan senza parole – FOTO

Leonardo Pieraccioni continua a sorprendere i fan con l’ironia e la voglia di scherzare che l’hanno sempre contraddistinto, l’ultima foto ne è un esempio

Leonardo Pieraccioni è uno degli attori più noti nel panorama artistico italiano che con il suo talento ha conquistato milioni di fan che oggi lo seguono ovunque, anche sui social. Ne ha fatta di strada, prima da cabarettista poi da attore.

Determinazione, passione e bravura l’hanno reso un professionista ed oggi all’età di cinquantasei anni ha molto da raccontare e ancora tanti progetti da realizzare.

Leonardo Pieraccioni, il suo sguardo dice tutto: sta facendo la scelta giusta? – FOTO

Seguito da più di novecentomila follower, Leonardo Pieraccioni è molto attivo sui social dove non perde occasione di scherzare ed ironizzare con i fan che lo supportano. Il suo profilo è molto originale, non ha di certo foto in posa o sensuali, ma tanti scatti di lavori passati e del tempo libero.

L’ultima foto è ironica e ha già fatto il giro del web. L’attore si mostra seduto su una sedia con una lavagnetta in mano con scritto: “Qui si pettinano le bambole” e il regista aggiunge come didascalia: “Il mio piano b”.

Camicia floreale, capelli arruffati e sguardo provato. I fan non hanno potuto fare a meno di commentare lo scatto di Pieraccioni lasciando un like o una frase del tipo: “Comincia a pettinarti anche te, datti una rastrellata ogni tanto” e poi ancora “Fantastico, quanto vorrei conoscerti”. Poi qualcuno aggiunge: “Eppure a te mi pare che una sfonatina te l’abbiano data”.

Come ha affermato più volte qualcuno sui social, Leonardo Pieraccioni è unico e inimitabile. La sua ironia e il suo modo di fare lo rendono straordinario, è un artista a trecentosessanta gradi che a distanza di anni sa ancora come conquistare il pubblico.

Gli italiani non vedono l’ora di vederlo a lavoro con nuovi progetti. In programma c’è Il sesso degli angeli, film in uscita prossimamente.