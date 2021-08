“Love is in the Air” anticipazioni 13 agosto: caccia al colpevole

Love is in the Air, andiamo a vedere le anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca più amata del momento. Eda e Serkan sempre più lontani…

Domani si conclude un’altra settimana per Love is in the Air, la serie tv turca più amata del momento. Eda e Serkan hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori con la loro storia e il loro amore sbocciato nel tempo. I due si sono conosciuti due mesi fa e hanno intrapreso una finta relazione, che si è poi rivelata la cosa più reale di tutta la sua vita. Dopo essersi lasciati i problemi per loro due non sono finiti: infatti, di recente, Serkan ha cominciato ad avere delle complicazioni sul lavoro.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca

L’Art Life è una delle aziende più famose della città ma sta avendo dei problemi con un progetto: infatti qualcosa è andato storto e hanno addossato a lui tutta la colpa e la responsabilità di quello che è accaduto. Ora stanno cercando di capire chi è che il vero responsabile di tutto e l’azienda è in fermento perché tutti vogliono scoprire qual è la verità. Nel frattempo Eda, che è l’unica ad essersi fidata subito di Serkan, ha ripreso gli studi all’università. Un giorno, mentre è in biblioteca, vede entrare Serkan. Quando gli chiede cosa ci fa lì, lui fa finta di essersi presentato per cercare un libro. Ovviamente è solo una scusa, la verità è che Serkan aveva voglia di vederla.

Per scoprire quello che succederà, non ci resta fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani.