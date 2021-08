Martina Stella ci regala tre magnifici scatti. Nel cuore dell’estate lei è la primavera di Instagram: “Fiori dappertutto”

Bella da sempre, una delle donne più amate e desiderate del grande schermo, fin da quando giovanissima, si fece apprezzare ne “L’ultimo bacio” di Muccino, ma ora con il pancione, affascinante e desiderata lo è ancora di più.

Parliamo di Martina Stella, in dolce attesa del suo secondogenito. Si tratta di un maschietto, frutto dell’amore con il suo attuale marito, Andrea Manfredonia, sposato nel 2016. Tra poco, i due, potranno stringere tra le loro braccia un bel maschietto.

Martina ha già una bambina, Ginevra messa al mondo con il suo ex compagno Gabriele Gregorini. Momenti magici per la celebre attrice che in questa fase della sua vita è più splendente che mai e anche piena di positività.

Martina Stelle le batte tutte: la sensualità fatta persona

