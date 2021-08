“Matrimonio a prima vista”, ennesima delusione: un’altra coppia si è detta addio

Il docureality in cui coppie di sconosciuti dicono “sì” all’altare senza essersi mai visti prima ha detto addio ad un’altra coppia molto amata.

L’esperimento social in cui coppie di perfetti sconosciuti si incontrano direttamente all’altare per celebrare le nozze all’interno di un programma gestito da esperti psicologi, sta riscuotendo grande entusiasmo dal pubblico a casa.

Sposarsi non è mai semplice, quindi l’incognita di iniziare una convivenza “forzata” con una persona estranea è ancora più difficoltoso dal punto di vista emotivo e organizzativo.

Coppie che scoppiano oppure che si trovano dopo la fine delle riprese ce ne sono state molte anche nelle scorse edizioni italiane, ma a quanto pare non è una prerogativa solo nostrana. Anche in Australia la situazione non sembra migliore e a dirsi addio sono stati due giovani su cui in molti avevano scommesso.

LEGGI ANCHE –> “Ricordi le nostre chiacchierate fino a tardi?” Kasia Smutniak e il pensiero indelebile – FOTO

“Matrimonio a prima vista Australia”, l’addio svelato sui social. Fan increduli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lizzie Sobinoff (@lizalizzieelizabeth)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Silvia Toffanin sotto attacco, il motivo non ha senso ma piovono critiche feroci

Il titolo in inglese della versione australiana è “Married At First Sight” e qui in Italia è trasmessa su Sky Uno (canale 108). I telespettatori più affezionati si ricorderanno sicuramente di Lizzie Sobinoff, la giovane che nella seconda edizione del programma faceva coppia con il commerciante Sam Ball.

Più volte tradita durante le registrazioni con un’altra concorrente anch’essa sposata, Ines Basic, Lizzie ha deciso di porre fine alle nozze con questa persona così diversa da lei. La giovane non ha però abbandonato le speranze ed è stata selezionata nuovamente per la settima edizione del reality accoppiata stavolta a Sebastian, un trentunenne semi-professionista della AFL e personal trainer.

Con il gigante gentile sembrava potesse andare tutto a gonfie vele, eppure nei giorni scorsi è apparso un post sulla pagina Instagram della ragazza in cui annunciava la fine della loro relazione.

“Abbiamo deciso di comune accordo di porre fine alla nostra relazione. Vogliamo ringraziare tutti per l’infinito supporto che abbiamo ricevuto nelle nostre piattaforme. Stiamo attraversando questo periodo al meglio delle nostre capacità”.

Lizzie termina chiedendo ai suoi follower rispetto e comprensione, spera in un futuro migliore per lei e Sebastian. Il post è di qualche mese fa ma sono in corso in queste ultime settimane le firme previste per il divorzio.