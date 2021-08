Melita Toniolo, lo slip è da censura: copre molto poco. La bellezza è pazzesca – FOTO

Melita Toniolo ha strabiliato i suoi fan con una foto che ha dell’incredibile per la sua bellezza: in evidenza c’è lo slip del suo bikini che copre pochissimo

Melita Toniolo non smette di postare foto della sua vacanza al mare. Tutti i giorni un tripudio di bellezza: sempre e rigorosamente ritratta in bikini per foto di una bellezza pazzesca.

Il pubblico del piccolo schermo ha potuto ammirare la bella classe 1986 come giurata dell’edizione del programma musicale condotto da Michelle Hunziker, “All Together Now” del 2019-2020, insieme al presidente di giuria J-Ax, il mitico rapper che da poco, il 5 agosto, ha compiuto 49 anni.

Melita Toniolo, la foto che manda in tilt i follower

Lo scatto della Toniolo è superbo per quanto riguarda la sensualità visto che lo slip copre poco e i fan sognano di trascorrere del tempo insieme a lei.

La modella è anche molto simpatica e divertente dato che la didascalia alla sua immagine recita così: “Diario di bordo: dormo, magno, bevo, magno, bagno, magno, dormo, foto, magno, magno, rido, bevo, chiacchiero, magno. Magno mentre dormo”. Una frase che ha suscitato l’ilarità dei suoi seguaci, che crescono giorno per giorno.

I suoi follower infatti sono ben un milione e 200mila e non sono male per una ragazza che nella vita non fa di certo l’influencer. Un’altra esperienza molto importante e significativa per lei a livello professionale è stata la partecipazione come inviata alla trasmissione televisiva sportiva “Quelli che il calcio“. Nel 2016 aveva lo stesso compito invece a “Le Iene“.

Melita ha un figlio di nome Daniel (4 anni, nato il 14 dicembre 2017) avuto insieme al suo compagno Pistillo, al secolo Andrea Viganò, comico televisivo. Prima della relazione con il cabarettista è stata fidanzata con l’attore romano 41enne Alessandro Tersigni dal 2007 al 2009. Tra i lavori più importanti di quest’ultimo sono da ricordare “I Cesaroni”, “Il paradiso delle signore” e al cinema “Scusa ma ti voglio sposare“.