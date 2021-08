Eva non smette di far sognare i suoi followers con contenuti vietati ai minori: la diva ungherese in bikini è semplicemente pazzesca.

La sensualità di Eva non la si scopre di certo oggi. La nativa di Gyor, da oltre 30 anni, lascia a bocca aperta il pubblico maschile con la sua bellezza inarrestabile e il suo corpo perfetto. Le curve della diva ungherese sono estremamente pericolose e fanno perdere la testa ai milioni di ammiratori sparsi in giro per il mondo.

In questo particolare periodo dell’anno, Eva come tante altre colleghe e modelle sta in vacanza e sta inondando il suo profilo di fotografie in costume. L’ultimo scatto pubblicato sul web è decisamente vietato ai minori: le forme della 48enne stanno letteralmente esplodendo sugli schermi degli utenti.

Eva in bikini fa ancora sognare: le forme esplodono

Eva, nella foto piazzata poco fa su Instagram, è comodamente seduta su una splendida postazione di una meravigliosa spiaggia di Sharm El-Sheikh. La diva ungherese sfoggia un costumino decisamente intrigante che mette in risalto anche i lati più nascosti del suo meraviglioso fisico. Le sue gambe in primissimo piano mandano in visibilio gli utenti del web.

“Impara a piacere a te stesso. Quello che pensi tu di te stesso è molto più importante di quello che gli altri pensano di te”, ha scritto nella didascalia anche in lingua inglese. Ogni qual volta la bella ungherese posta una fotografia, allega sempre un pensiero di vita o un consiglio interessante.

I calendari sexy della classe 1972 fecero scalpore e ebbero un successo senza precedenti. Nonostante gli anni che passano, la nostra Eva continua ad essere in splendida forma e continua a mostrare un fisico da fare invidia alle ventenni.