La conduttrice Eleonora Daniele sorprende il suo pubblico con uno scatto di pura passione. Che coppia meravigliosa!

La giornalista e conduttrice padovana di trasmissioni storiche, come la parentesi dedicata all’ambiente di “Linea verde” e l’appuntamento quotidiano con le news di “Uno Mattina“, Eleonora Daniele, ha stupito il suo seguito con uno scatto dalla manifesta passione. Classe 1976, e una delle concorrenti del “Grande Fratello” nel corso delle sue prime edizioni anni ‘2000, dopo aver partecipato al reality con successo è riuscita a esprimersi al meglio di fronte al grande pubblico, traendo da tale espressione professionale una carriera all’altezza delle sue doti.

Eleonora ha anche preso parte alla messa in onda della fiction. Quella ancora in auge di “Un Posto Al Sole” oppure si può ricordarla nella terza stagione di “Carabinieri“. Oggi la conduttrice, nonostante stia godendo degli ultimi momenti estivi in piscina con i suoi affetti più cari, è pronta a dimostrarsi pronta ad affrontare i nuovi palinsesti Rai.

Eleonora Daniele,”quanta passione”: l’attività di coppia fa il giro del web

