“Pazzesche” Giulia Salemi e la sua amica. Bellezze devastanti – FOTO

Giulia Salemi sfoggia l’abito che la rende più sensuale di sempre, il suo amore grande è accanto a lei e l’influencer non desidera altro

L’influencer Giulia Salemi non si ferma più e la sua estate è ricca di sorprese e viaggi. In compagnia del fidanzato o di amici, non rinuncia a trascorrere giorni lontano da casa in luoghi incantati.

Attualmente si trova in Sardegna e su Instagram spuntano alcuni scatti da far girare la testa. I fan sono impazziti e la seguono ovunque.

GUARDA QUI>>“Ricordi le nostre chiacchierate fino a tardi?” Kasia Smutniak e il pensiero indelebile – FOTO

Giulia Salemi: il lilla è il suo colore, che spettacolo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

GUARDA QUI>>“Parte dell’arredamento”, Giorgia si lascia andare tra le braccia di Morfeo: la FOTO è seduzione pura

Giulia Salemi ha superato un milione e mezzo di follower che ogni giorno sono curiosi di scoprire cosa faccia e dove si trova l’influencer. Dopo la sua seconda partecipazione al “Grande fratello vip”, la sua vita è cambiata in meglio: ha trovato l’amore vero e tanti fan che la supportano e seguono ovunque.

Dall’inizio dell’estate non è stata di certo in casa, prima in vacanza con Pierpaolo e adesso in Sardegna con la sua amica Martina Hamdy. Le sue sembrano molto affiatate e gli ultimi scatti pubblicati dall’influencer milanese non lasciano dubbi.

“My bestie and your bestie. Sit down by the fire. Your bestie says she want party. So can we make these flames go higher ..La mia partner in crime è arrivata”. Scrive la Salemi sotto al post che ha già fatto il giro del web.

Giulia indossa un vestito corto di raso lilla e tacchi a spillo, la sua amica un abito bianco. Sorridono e sono felici di essere lì insieme.

Le vacanze stanno quasi per finire e molti si chiedono cosa farà l’influencer nella prossima stagione oltre a sostenere il fidanzato nel programma “Tale e quale show”. Non ci resta che attendere e intanto seguirla su Instagram dove non tardano ad arrivare scatti bollenti.