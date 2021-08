“Regina di tutte le gn****e”, Melissa Satta incontenibile, tris di SCATTI da perdere la testa

Melissa Satta è incontenibile. L’ex velina, in vacanza a Saint-Tropez, ha pubblicato un tris di scatti da mozzare il fiato

Con gli scatti tratti dalla sua vacanza a Saint-Tropez, Melissa Satta sta facendo invidia ai suoi 4 milioni e mezzo di fan. L’ex velina, in particolare, sta deliziando il suo pubblico mediante foto in costume che ne accentuano la sensualità e le forme esplosive. Da qualche mese, inoltre, a far battere il suo cuore è arrivato il nuovo compagno Mattia Rivetti. L’imprenditore, che si trova in vacanza con lei, è apparso in alcuni dei suoi scatti, dando prova della sintonia che li unisce. Gli utenti, di recente, hanno perso la testa di fronte all’ultima compilation postata dall’ex velina. Il tris di foto è imperdibile ed ha già raccolto una valanga di likes.

Melissa Satta incontenibile, tris di SCATTI da perdere la testa

Perdere la testa per Melissa Satta è davvero semplice, specie alla luce dei recenti scatti che la modella ha pubblicato tramite il profilo di Instagram. L’ex velina, che con i suoi stacchetti fece sognare il pubblico dal palco di “Striscia la Notizia”, si trova attualmente a Saint-Tropez, dove le sue vacanze estive si sono fatte bollenti nel giro di poche ore. Attraverso l’ultima compilation, infatti, la modella ha contribuito all’innalzamento vertiginoso della temperatura.

Tre scatti in cui la Satta esibisce tutto il proprio fascino esplosivo, non mancando di sfidare gli utenti con il suo sorriso malizioso. Melissa indossa una maxi camicia dai colori sgargianti che, celando parzialmente il suo corpo, riesce tuttavia a mettere in evidenza la scollatura e le gambe mozzafiato. Con i capelli sciolti ed un cappellino in testa, l’ex velina è davvero una visuale senza paragoni.

“Regina di tutte le gn****e“, ha esclamato un utente, ipnotizzato dal suo corpo meraviglioso. “A Saint-Tropez la gente si chiede perché…“, ha aggiunto un altro fan, per il quale la compilation è veramente un sogno ad occhi aperti.