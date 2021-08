Passano gli anni ma Sabrina Ferilli è ancora una tra le più belle del mondo dello spettacolo, qual è il suo segreto?

Classe 1964, direttamente da Fiano Romano, Sabrina Ferilli ha conquistato tutti con la sua bellezza e il suo talento. Attrice di un certo spessore, c’è chi la considera una delle migliori nel panorama artistico italiano.

Genuina, spontanea, solare e sempre sorridente. La professionista è un’artista a trecentosessanta gradi e con la sua bravura è riuscita ad interpretare ruoli impossibili. Unica e intramontabile, nessuno potrà mai dimenticare quel lontano 2001.

Sabrina Ferilli: in nero è divina, il corpetto è irresistibile – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.ufficiale)

Ultimamente è anche attiva sui social che non sembra amare particolarmente, li ha aperti da poco ma i fan non hanno perso occasione di iniziare a seguirla ed oggi vanta di più di trecentocinquanta mila follower.

Su Instagram sfoggia foto semplici e naturali, ma anche scatti bollenti e più osé. L’ultimo ne è un esempio. L’attrice romana è vicina al muro dove appare una parete con una sua gigantografia.

In questa immagine indossa un corpetto nero lucido che mette in risalto le sue forme prorompenti. Il lato A è paradisiaco e con la mano si tocca la scollatura. E’ una foto di qualche anno fa, e la Sabrina di adesso la ammira e non può fare altro che scrivere: “Stò”.

“Mai volgare, una Donna che piace alle altre Donne. Bella che sei Sabri. Eleganza infinita e femminilità indiscussa. Che Dio ti benedica, sei d’ispirazione ad ognuna di noi”. Commenta subito qualcuno.

Poi ancora: “Sabri però queste cose di prima mattina no sennò io muoio. Sei STUPENDA amore”.

Non ci sono parole per descrivere una donna come lei. La Sabrina nazionale, l’attrice che con la sua genuinità e gentilezza è riuscita a farsi amare da tutti. Il popolo italiano la adora e la ammira per la sua bontà, per non parlare della sua risata contagiosa che ogni tanto sfoggia anche in diretta.