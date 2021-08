Sapone intimo fai da te: crearne uno fatto in casa per evitare allergie e irritazioni!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare un buon detergente intimo con ingredienti naturali. Dritte e consigli su come procedere!

Fare sempre attenzione alla propria igiene intima è molto importante, soprattutto in corrispondenza con i flussi mestruali.

In commercio ci sono tanti detergenti intimi che contengono sostanze chimiche e che, quindi, possono provocare allergie e irritazioni.

Per fortuna, si può rimediare a questo piccolo inconveniente, creando un sapone intimo fai da te che possa allontanare il rischio di irritazioni.

Sapone intimo fai da te: ingredienti e preparazione

Potete fare dei risciacqui con aceto bianco e acqua tiepida. In questo caso, basterà mescolare l’aceto (1 cucchiaio) e l’acqua (1 tazza), per poi utilizzare il composto ottenuto senza diluirlo con l’acqua.

Nel caso in cui nella zona interessa avete bruciore, diminuite la quantità di aceto oppure evitare di usare questo composto perché potrebbero esserci delle intolleranze.

In alternativa, potete creare un detergente intimo con acqua ossigenata e acqua. In questo caso, dovete mettere in una bacinella 60 ml di acqua con 200 ml di acqua ossigenata ed effettuare la lavanda. Questo composto è consigliato soprattutto se si vuole togliere il cattivo odore.

Ancora, potete utilizzare le foglie di aloe per ricavare un gel da mettere in acqua. In questo caso, tagliate una foglia di aloe e fate uscire il contenuto, per poi andarlo a diluire con un po’ di acqua all’interno di un recipiente. Dopo averlo applicato, è bene risciacquare per bene tutta la zona.

Potete creare un buon detergente antibatterico, invece, usando miele di castagno (1 cucchiaino), olio essenziale di lavanda (5 gocce), olio essenziale di garofano (3 gocce), olio essenziale di tea tree (2 gocce), yogurt bianco (1 cucchiaio) e sapone neutro (50 ml).

Mettete tutti gli ingredienti in un contenitore, per poi mescolare e metterlo dentro una bottiglia di vetro da mettere in frigo.

Questo sapone intimo può essere usato per circa una settimana.