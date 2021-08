Shaila Gatta incontenibile in vacanza. Un bacio così bollente che infiamma i social in un solo colpo. È pazzesca

Shaila Gatta, la velina mora da record, a giugno ha detto addio al bancone di “Striscia la notizia”. La ballerina però potrebbe presto ritornarci. Non a ballare ma a sedersi dietro il bancone che ha calcato per ben quattro anni, come conduttrice. E’ il suo grande sogno come ha rivelato in una intervista a Tele Sette.

Oggi la vediamo già alla guida di “Paperissima Sprint”. Su questa scia della comicità, le piacerebbe condurre, ha ammesso, un programma comico in stile “Colorado”. Cosa l’aspetta in tv? Per il momento non lo sappiamo, possiamo solo dire che le sue vacanze italiane sono più calde che mai.

Shaila Gatta, il bacio infuocato: “Pesciolini in Puglia”

