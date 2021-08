Silvia Toffanin sotto attacco, il motivo non ha senso ma piovono critiche feroci

Silvia Toffanin è in vacanza con Pier Silvio Berlusconi in una location da sogno: le cifre spropositate spese dalla coppia per cui sono stati criticati

La coppia formata da Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sta godendo le vacanze in Costa Azzurra dopo un anno intenso di lavoro da parte di entrambi. Il prossimo autunno rivedremo la bellissima presentatrice al timone di “Verissimo” per un doppio appuntamento: il programma infatti andrà in onda il sabato e la domenica pomeriggio, cercando così di fare concorrenza a “Domenica In” di Mara Venier.

Nell’attesa di poterla ammirare in TV, Silvia è in vacanza con il suo compagno di sempre ed è stata criticata per le cifre astronomiche della permanenza in Francia.

Silvia Toffanin, le cifre spropositate della vacanza in Costa Azzurra

La vacanza di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è all’insegna del benessere, sport e relax e soprattutto lusso. Le cifre per cui sono stati ferocemente criticati sono solo indicativi ma un ombrellone per una giornata di mare sulla spiaggia di Saint-Jean-Cap-Ferrat costa 23 euro al giorno, com’è scritto su Trip Advisor.

Inoltre la coppia affitta tutti i giorni uno yacht, il cui costo, come si legge su verdeblu, è di 20mila euro circa per settimana in alta stagione, dipendendo sempre dal tipo di imbarcazione scelta. I due innamorati sono anche degli sportivi e soprattutto lui è appassionato di Stand-Up-Paddle: affittare l’attrezzatura per questo tipo di attività ricreativa costa 150 euro a settimana.

Se a tutte queste spese pazze si aggiungono i pranzi, cene fuori e il prezzo della casa che hanno affittato il totale è davvero da capogiro. Ma d’altronde la Toffanin e Berlusconi non hanno di certo problemi economici.

Tuttavia la loro vacanza extra lusso è stata molto criticata dai fan soprattutto della conduttrice di “Verissimo“, che si farà di sicuro “perdonare” questi peccati dai suoi ammiratori, brillando come sempre alla guida della trasmissione della Mediaset, regalando emozioni con le sue interviste a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.