Annalisa la cantante sta infiammando il web praticamente tutti i giorni con scatti a dir poco strepitosi: l’ultima foto apparsa sul suo profilo è letteralmente infuocata.

Annalisa è senza freni su Instagram: la cantante sta facendo sognare tutti i suoi followers con il suo fascino e la sua bellezza totale. L’ex Allieva di ‘Amici’ sta vivendo un’estate piena di musica: il suo tour in cui sta presentando l’album ‘Nuda10’ sta viaggiando a gonfie vele. In particolare, la canzone ‘Movimento Lento’ realizzata in collaborazione con Federico Rossi (ex partner del duo Benji & Fede) è diventata un tormentone estivo.

Dopo un lungo periodo di stasi (causato dall’emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia di coronavirus), la nativa di Savona è tornata ad infiammare sui palchi delle più svariate località italiane. La cantante, seguita da 1,6 milioni di followers su Instagram, sta mandando in estasi proprio tutti: sia la gente che corre ai suoi concerti, sia gli utenti del web che aprono velocemente le sue fotografie. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo è una gioia per gli occhi.

Annalisa, il top è cortissimo: si scopre decisamente troppo

Annalisa, nell’ultimo scatto postato sui social network, indossa un top davvero corto che scopre decisamente un po’ troppo. La 36enne continua ad infiammare Instagram e il mondo del web in generale con una facilità disarmante. La sua sensualità non è quantificabile e la sua bellezza è irresistibile.

Il suo ventre totalmente scoperto manda in estasi gli utenti, mentre la sua posa devastante fa sognare a occhi aperti. Come se non bastasse, l’artista ligure indossa anche shorts cortissimi con gambe in risalto. “Il casino fuori dalla foto”, ha scritto nella didascalia prendendo un estratto del suo singolo ‘Bonsai’.

‘Movimento Lento’, come detto pocanzi, è stato un successo incredibile: il brano risulta tra i più venduti e ha già raccolto la certificazione platino.