Natascia e Alessio, protagonisti dell’ultima edizione di “Temptation Island”, stanno attraversando una profonda crisi: le parole di lei hanno rattristato i fan

Il percorso che Alessio e Natascia hanno intrapreso a “Temptation Island” è stato senza dubbio vissuto in maniera differente dai fidanzati. Se il 24enne si è sempre tirato indietro dal rapportarsi con le ragazze single, per rispetto della sua fidanzata, quest’ultima ha deciso di mettersi alla prova in tutto e per tutto, sperimentando una pericolosa sintonia con il single Samuele. Al falò di confronto, tutto si era concluso per il verso giusto. Alessio e Natascia avevano abbandonato il programma mano nella mano, ma a distanza di appena due settimane la loro decisione sta già vacillando. L’annuncio della 31enne ha rattristato enormemente i fan.

“Temptation Island”, la coppia si è già separata: “E’ un momento difficile”

Durante il falò di confronto, Alessio e Natascia avevano battibeccato a lungo prima di trovare un punto d’incontro. La 31enne, che aveva scritto alla redazione di “Temptation Island”, continuava a dimostrarsi insofferente nei confronti del fidanzato, reo di giudicarla troppo e di non farla sentire apprezzata. Alla fine, complice anche l’aiuto di Filippo, l’amore tra i due aveva prevalso. La coppia aveva infatti scelto di tornare a Macerata mano nella mano, per tentare di dare una svolta a questo rapporto.

A distanza di due settimane, tuttavia, Natascia e Alessio si sono già allontanati, stando a quello che la 31enne ha fatto sapere tramite i social. “Stiamo vivendo un momento difficile“, ha dichiarato la concorrente di “Temptation”, non nascondendo la frustrazione e il grande dolore provato. “Facciamo fatica a comprenderci” – ha poi puntualizzato Natascia – “Quando c’è l’amore e il rispetto si supera tutto, e io Alessio lo amo“. Le sue ultime parole hanno restituito ai fan un barlume di speranza.

Nessuno si aspettava che, a distanza di così poco tempo, i due fidanzati si sarebbero ritrovati nuovamente distanti. I fan della coppia, che ne hanno seguito attentamente il percorso, sperano nella loro riappacificazione.