Vi ricordate Bonnie di The Vampire Diaries? Era la migliore amica di Elena Gilbert, poi diventa una delle protagoniste in assoluto della serie tv

The Vampire Diaries è stata una delle serie tv più seguite della televisione, dai più grandi e dai più piccini. Era la storia di due fratelli vampiri, di nome Damon e Stefan Salvatore. I due vennero trasformati quando erano due ragazzi, a metà degli anni ottocento, da una donna che si contendevano. La donna in questione in realtà era un vampiro che decise di trasformarli per averli sempre a sua completa disposizione. A distanza di un secolo e mezzo, i due conoscono Elena Gilbert, una ragazza che somiglia in un modo impressionante alla donna che li ha trasformati. E si innamorano di nuovo della stessa persona.

The Vampire Diaries, vi ricordate Bonnie? Oggi ha 31 anni

Elena ha una migliore amica, Bonnie, che deriva da una famiglia importante di streghe. Infatti lo è anche lei a sua volta. La ragazza è dotata di poteri e, quando Elena conosce Damon e Stefan, Bonnie si rivela una presenza fondamentale. C’è solo un problema: Bonnie odia i vampiri e in particolar modo odia Damon per i suoi comportamenti. Alla fine della serie, però, incredibilmente i due si ritrovano a diventare grandi amici. Bonnie è stata uno dei personaggi che più ha diviso i telespettatori: c’è chi la considerava la preferita e chi invece la detestava, ma nel bene e nel male è stata una grande protagonista della famosa serie tv di streghe e di vampiri.

Kat Graham, l’attrice che interpretava Bonnie nella famosa serie, ad oggi è molto seguita sui social, in particolare modo su Instagram. Ha 31 anni e la sua carriera sta proseguendo a gonfie vele.