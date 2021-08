Vanessa Incontrada non perde occasione di sorprendere i fan con foto mozzafiato, bellezza naturale ne abbiamo?

Il pubblico italiano ha avuto il piacere di conoscerla alla fine degli anni ’90 quando esordì alla Rai. Stiamo parlando di Vanessa Incontrada, l’attrice e conduttrice cresciuta tra Barcellona e Follonica.

Solare, sorprendente e determinata, ha conquistato milioni di telespettatori con la sua bravura e semplicità. Non ha bisogno di filtri, la sua bellezza naturale vale più di ogni cosa e i fan impazziscono per le sue forme prorompenti.

Vanessa Incontrada: sorriso magico e il dettaglio in primo piano – FOTO

Ultimamente è molto attiva sui social dove non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti della giornata. Vanessa Incontrada è strepitosa e su Instagram è seguita da più di due milioni di follower che non rinunciano a lasciare like e commenti sotto alle foto.

La conduttrice, che a quanto pare sta per tornare in televisione con “Striscia la notizia” e “Zelig”, si gode gli ultimi giorni di vacanza insieme alla sua famiglia.

“La natura attorno a me, besitos” scrive sotto all’ultimo post dove sfoggia un primo piano sensazionale. Il naso è arricciato ed il sorriso timido si intravede e fa sembrare tutto più bello. Purezza, spontaneità e naturalezza: tutto racchiuso in una solo foto.

Con la mano si tocca la bocca e lo sguardo è rivolto in basso, una mezza luna tatuata sul palmo è il dettaglio che racchiude lo scatto afrodisiaco.

“Sei meravigliosa” scrive qualcuno sotto al post, poi ancora “Una meraviglia sei, buona giornata”.

Si prospetta una stagione strepitosa per la conduttrice che secondo alcune indiscrezioni sarà impegnata con alcuni programmi e sul set di Fosca innocenti. E’ tanto tempo che il pubblico non la vede in televisione, a quanto pare è arrivato il momento di tornare più carica che mai e con tante sorprese per i telespettatori.