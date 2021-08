Precipita da un ponte tibetano: muore giovanissimo escursionista

Un giovane escursionista di 22 anni è morto nella notte tra martedì e mercoledì a Crero, frazione di Torri del Benaco (Verona) precipitando da un ponte tibetano.

Dramma a Crero, frazione di Torri del Benaco (Verona), dove un ragazzo di 22 anni è deceduto precipitando nel vuoto mentre cercava di attraversare un ponte tibetano, insieme ad un parente, nella notte tra martedì e mercoledì. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi che purtroppo non hanno potuto far nulla per il 22enne, deceduto per le gravi ferite riportate nella caduta. Una volta recuperata, la salma è stata trasferita all’obitorio.

Aveva solo 22 anni, il giovane escursionista di origini albanesi deceduto nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 agosto alle pendici del Monte Baldo nel territorio di Crero, piccola frazione del comune di Torri del Benaco, in provincia di Verona.

La vittima, che si trovava in zona forse per ammirare le stelle in occasione della notte di San Lorenzo, secondo le prime ricostruzioni riportate da fonti locali e dalla redazione di Fanpage, stava attraversando un ponte tibetano insieme ad un parente, quando, per cause ancora da accertare, è precipitata nel vuoto. Un volo da circa 25 metri d’altezza che non ha lasciato scampo all’escursionista, molto probabilmente tradito dalla scarsa visibilità, considerata la mancanza di illuminazione. Il parente che si trovava con lui è subito corso alla prima abitazione per lanciare l’allarme.

Un soccorritore che era nelle vicinanze si è calato da un salto di roccia per cercare di salvare il ragazzo, ma quando lo ha raggiunto non c’era più nulla da fare. Poco dopo sono arrivate le squadre di emergenza che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: troppo gravi le lesioni riportate nella caduta.

Dopo il recupero, una volta arrivato il nullaosta della magistratura, la salma del giovane, riporta Fanpage, è stata trasferita presso l’obitorio.