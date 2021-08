Alessia Marcuzzi e il racconto doloroso: “Io e la mia gobba, non riuscivo a farlo“

Alessia Marcuzzi ha raccontato un aneddoto doloroso della sua vita passata, un momento che l’ha messa a dura prova: i dettagli

La conduttrice Alessia Marcuzzi ha da poco deciso di lasciare Mediaset e non ha in programma altri impegni in TV. In questo periodo si sta dedicando ad altri progetti come lavorare con vari marchi facendo da testimonial e ha la sua linea di cosmetici. Inoltre sta curando una rubrica sul settimanale “Grazia” in cui risponde alle domande che le fanno le lettrici sempre con lo spirito di aiutarle nei vari problemi e questioni postele.

A proposito di questo ultimo lavoro, la Marcuzzi ha risposto a una donna che le ha chiesto se è bene rifarsi il seno o no, raccontando un episodio doloroso della sua vita.

Alessia Marcuzzi e il doloroso ricordo della sua gioventù

La bella e brava presentatrice televisiva ha raccontato di aver fatto una riduzione del seno molti anni fa visto che aveva un fisico snello ma una sesta abbondante e quindi: “Mi laceravo il collo quando mettevo il pezzo di sopra del costume e camminavo gobba”, ha confessato.

Alessia Marcuzzi ha dunque consigliato alla lettrice di fare la cosa giusta per sé e non secondo quello che pensano o dicono gli altri.

A proposito di questo ha aggiunto la sua testimonianza su un episodio capitato mentre era in vacanza con suo marito. Intorno a sé vedeva donne molto belle con abiti splendenti e si è posta la domanda di quale di queste signore avrebbe voluto essere amica e la sua risposta è stata la seguente: “Di quelle che hanno gli occhi sorridenti“.

Infine ha dato un consiglio a un’altra lettrice che le ha chiesto se sia giusto conoscere persone sul web. La Marcuzzi ha detto che i tempi sono cambiati e non c’è quindi niente di male, invitando la sua affezionata fan a intraprendere qualsiasi relazione se questo la rende felice e soddisfatta. Secondo lei c’è bisogno di sfruttare ogni occasione bella che la vita regala.