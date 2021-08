“Portami con te”, Alessia Marcuzzi tris di FOTO per voi. Sirena spiaggiata in posa illogica: fisico da top model – FOTO

Alessia Marcuzzi ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta in seguito ad un tris di foto mozzafiato che non hanno dato tregua alcuna.

L’ex conduttrice del Grande Fratello, Alessia Marcuzzi ha approfittato di un bagno in riva al mare per dar vita ad uno spettacolo unico e senza precedenti.

Quando si parla di lei, i fan non si perdono proprio nulla, anche quando il destino non gira dalla parte giusta. Dopo la delusione delle ultime dal punto di vista professionale, la regina del piccolo schermo ha ritrovato quel sorriso che la contraddistingue dagli altri.

Alessia ha sposato la teoria del “migliorarsi e guardare sempre avanti“, motivo per il quale ha deciso di affrontare nuove sfide all’orizzonte del futuro. L’addio alla rete ammiraglia della Mediaset ha dato un dispiacere enorme a tutti i suoi followers, ma il “colpo grosso” non tarderà di certo ad arrivare.

Nel frattempo godiamoci il meglio del suo repertorio di forme in uno tris di scatti che rappresentano per lunghi tratti la “colonna portante” di un’estate in generale, sottotono

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Melissa Satta tutta bianca, invisibile e forata: sotto si vede tutto – FOTO

Alessia Marcuzzi, il meglio dell’estate arriva adesso

PER VEDERE LA FOTO DI ALESSIA MARCUZZI, VAI SU SUCCESSIVO