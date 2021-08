L’ex ”Madre Natura” non sa come contenere il suo decolletè che esplode e cattura l’attenzione di tutto il web. Una bellezza mai vista prima!

Sara Croce è una vera ondata di fascino e sensualità e sul web non riesce a contenere le sue forme.

Ogni suo post è un tripudio di bellezza e cattura l’attenzione di tutti i suoi followers che non riescono a non cliccare sul cuoricino per mostrarle tutto il loro gradimento.

Sara dal giorno in cui scese la scalinata di ”Ciao Darwin” nei panni di ‘Madre Natura’, calamitò tutta l’attenzione su di lei. Da quel giorno il suo profilo Instagram schizzò di utenti che non riuscirono a non cercarla e a cliccare su ‘Segui’ perché una bellezza così era veramente rara da vedere.

Dopo il suo esordiò proseguì la carriera di modella ed entrò anche a far parte del cast di ”Avanti un altro” sempre con Paolo Bonolis che la prese a battesimo.

Bellezza acqua e sapone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

In questi anni ebbe anche alcune relazioni, più importanti o fugaci, ma che fecero comunque molto parlare, da Andrea Damante al milionario, il petroliere Hormoz Vasfi, che intentò anche una causa contro di lei rivolendo indietro tutti i regali che le ha fatto durante la loro relazione.

In questa foto intanto posa al tavolo di un ristorante mentre è in vacanza con il suo attuale fidanzato, il calciatore Gianmarco Fiory che milita nelle file del Bari dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Juventus.

Una bellezza sensazionale dove premia la semplicità, così come ha ricordato la bella modella nella didascalia del post.