Aurora Ramazzotti, gambe da sballo e davanzale da Serie A, la bellezza è infinita – FOTO

Aurora Ramazzotti, le sue recenti Instagram stories sono da sballo: la conduttrice ha esibito delle gambe e un davanzale strepitosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Sta volgendo al termine il soggiorno che Aurora Ramazzotti ha trascorso nella splendida Mykonos, l’isola della Grecia che quest’anno è stata la meta di moltissime vacanze dei vip. La figlia di Eros e Michelle, dopo essersi goduta alcuni giorni ad Ibiza assieme alle amiche più care, si è concessa un ulteriore momento di relax accanto al fidanzato Goffredo Cerza. I fan, che stanno seguendo con attenzione le giornate di Aurora, non mancano mai di controllare le sue Instagram stories, che proprio quest’oggi hanno offerto uno spettacolo impagabile: gambe da sballo e davanzale da Serie A.

NON PERDERTI ANCHE —> Giulia De Lellis, la mini tutina è da infarto: inevitabile lo zoom sul décolleté – FOTO

Aurora Ramazzotti, gambe da sballo e davanzale mozzafiato, la bellezza è infinita – FOTO

NON PERDERTI ANCHE —> “Il trio che scoppia”, Achille Lauro, Fedez e… La sorpresa è troppa, i fan non si trattengono – FOTO

La vacanza che Aurora Ramazzotti ha trascorso a Mykonos assieme al fidanzato Goffredo Cerza sta volgendo al termine. In precedenza, la conduttrice si era concessa qualche giorno di pausa assieme alle amiche del cuore, tra cui la bellissima Paola Di Benedetto, fresca di rottura con Federico Rossi. Il profilo Instagram della figlia di Michelle, ormai da parecchie settimane, è ricco di scatti in costume che testimoniano i momenti magici vissuti da Aurora nel corso dell’estate.

Quest’oggi, la modella si sta godendo l’ultima giornata di mare nella splendida Mykonos, non mancando di documentare il tutto tramite le stories. Due foto, in particolare, hanno fatto perdere la testa agli utenti. Nel primo scatto, la Ramazzotti riprende le sue gambe da sballo, in primo piano rispetto alle limpide acque della Grecia. Nella seconda foto – un selfie a dir poco bollente -, Aurora ha sapientemente inquadrato il suo décolleté, offrendo ai fan una visuale da sogno.

A partire da settembre, la conduttrice sarà al timone di un nuovo format televisivo al fianco di Alvin. Il programma, che si intitola “Mistery Land”, è stato girato proprio durante le scorse settimane. L’attesa del pubblico cresce ogni giorno di più.