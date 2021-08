Barbara D’Urso continua a far parlare di sé sui social dove è molto attiva e non perde occasione di mostrarsi su più fronti

Il futuro è ancora incerto per Barbara D’Urso, i fan sono curiosi di sapere cosa succederà a partire da settembre visto che la maggior parte dei suoi programmi non è stata confermata per la nuova stagione.

Mediaset ha deciso di cambiare e voltare pagina all’insegna delle novità e di conduttrici diverse rispetto al solito. Così la presentatrice partenopea non tornerà in tv con “Domenica Live” e “Live non è la D’Urso”.

Seguita da quasi tre milioni di follower, Barbara D’Urso non perde occasione di mostrare ai fan alcuni momenti della sua giornata. C’è chi puntualmente non rinuncia a criticare e giudicare la conduttrice per gli scatti che pubblica.

Una parte dei seguaci, infatti, pensa che le sue foto siano modificate vista la bellezza e l’età che avanza. Altri invece credono che si mantenga in forma e segua uno stile di vita sano e corretto.

L’ultimo post potrebbe esserne la conferma. Visti i dubbi e le incertezze del futuro, la D’Urso ha deciso di cambiare pagina. Ha pubblicato delle foto durante la corsa mattutina ed ha scritto con ironia: “Mi alleno per Parigi 2024”.

“Una delle donne più belle del mondo” commenta qualcuno sotto al post, ma c’è chi invece ha sottolineato: “E per andare a correre c’è bisogno di tutta sta sceneggiata?”. E poi ancora: “Anche la corsa sembra una recita”.

Barbara D’Urso continua a far parlare molto di sé e nonostante sul web volino critiche e commenti di ogni tipo, la conduttrice riesce sempre a centrare il punto. Nessuno rinuncia a sfogliare il suo profilo e a curiosare sul futuro della presentatrice partenopea. Cosa spetterà a Barbarella in questo nuovo anno? Non ci resta che aspettare nuovi dettagli.