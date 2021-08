“Beautiful”, anticipazioni puntata 12 agosto: Brooke non parte più?

Beautiful, anticipazioni 12 agosto: Ridge ha appena scoperto di essere sposato con Shauna. Nel frattempo Brooke…

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Shauna tornare a Los Angeles con una notizia per Ridge: i due si sono sposati da ubriachi durante il loro soggiorno a Las Vegas. Ridge è sconvolto dalla notizia e non sa come reagire. Proprio qualche giorno prima, lo stilista ha promesso a Brooke che rimetteranno in piedi il loro matrimonio non appena lei tornare in città. Il matrimonio a sorpresa di Ridge e Shauna sembra creare problemi anche ad Eric e Quinn. Mentre la Fulton festeggia l’unione dei due e si dice felice che Ridge abbia trovato qualcuno alla sua altezza, il Forrester è certo che il figlio sia ancora innamorato di Brooke.

Beautiful, anticipazioni 12 agosto: Ridge ha firmato il divorzio

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke deciderà di non partire più. La Logan doveva andare a trovare Bridget, ma la figlia è troppo occupata con il lavoro in ospedale. Brooke decide dunque di preparare una sorpresa romantica per Ridge. Non sa che a breve la sua vita sarà sconvolta da un’aspra sorpresa.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Shauna racconterà tutta la verità a Ridge: lo stilista ha consegnato le carte del divorzio in tribunale prima di sposarsi, quindi è il loro matrimonio quello valido. Il Forrester deve ora capire per quale delle due donne della sua vita prova il sentimento più forte. Quinn continua a parteggiare per Shauna.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, giovedì 12 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.