“Beautiful”, anticipazioni puntata 13 agosto: Carter conferma tutto

Beautiful, anticipazioni 13 agosto: Ridge è sconvolto dalle rivelazioni di Shauna. Carter conferma la versione della Fulton.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke e Ridge giurare di essere pronti a rimettere in piedi il loro matrimonio. Peccato che mentre la Logan preparava le valigie per andare a trovare Bridget, Ridge ha avuto una spiacevole sorpresa: Shauna è tornata in città con un messaggio per lui. Sembra infatti che il Forrester e la Fulton si siano sposati in gran segreto durante la loro breve gita fuori porta a Las Vegas. Ridge era ubriaco e non ricorda niente, ma la Fulton giura di avere le prove che confermano la validità della loro unione. Secondo Shauna, prima di sposarla, lo stilista avrebbe addirittura depositato i documenti del divorzio precedentemente firmati da lui e Brooke.

Beautiful, anticipazioni 13 agosto: Brooke è ignara di tutto

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge chiederà conferma a Carter circa la consegna dei documenti del divorzio. L’avvocato supporterà la versione di Shauna, sostenendo di aver portato i fogli in tribunale dopo aver ricevuto alcuni strani messaggi da parte di Ridge. Carter si proporrà poi di aiutare lo stilista a risolvere la situazione. Prima di procedere legalmente, tuttavia, Ridge deve comprendere per quale delle due donne della sua vita prova il sentimento più forte.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Brooke non partirà più. Ignara di tutto, la Logan deciderà di preparare una sorpresa romantica a Ridge. Ma è solo questione di ore prima che la verità venga fuori e la verità sul matrimonio tra lo stilista e Shauna rovini tutto.

La prossima puntata di Beautifulandrà in onda domani, venerdì 13 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.