Novità in arrivo per Benedetta Rossi, cosa sta combinando la food blogger? I fan non vedono l’ora di scoprire nuovi dettagli

Benedetta Rossi è una food blogger che si è fatta conoscere dal pubblico inizialmente con il suo canale Youtube e poi grazie ad alcuni programmi in televisione. Durante il lockdown ha tenuto compagnia a milioni di italiani che l’hanno seguita con passione e fiducia ogni giorno.

Le sue ricette, i suoi consigli e i racconti hanno reso tutto meno triste e più piacevole. Oggi è seguita da quasi quattro milioni di follower con i quali condivide molti momenti della sua giornata.

Benedetta Rossi, novità in arrivo per la cuoca – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

La foodblogger ha appena rivelato alcuni dettagli su un progetto. Si tratta di un nuovo libro che verrà pubblicato prossimamente. Dalla foto appena postata su Instagram, i protagonisti della storia non saranno solo le ricette ma anche lei, suo marito e il suo cane.

“Nei giorni scorsi abbiamo scattato un po’ di foto per il nuovo libro, il fotografo ci ha mandato anche quelle che non verranno utilizzate e in questa c’è quasi tutta la nostra vita”. Ha scritto sotto al post che sembra un ritratto di famiglia.

Benedetta, l’amore della sua vita e il loro piccolo. La natura e i campi possono solo fare da cornice ad uno spettacolo unico.

“Siete belli, siete veri” scrive qualcuno sotto allo scatto che è già diventato virale. Poi ancora “Splendidi, donate serenità”. “Avete scelto la vita migliore…quella fatta di cose vere e semplici ma al tempo stesso profonde e gratificanti”. Aggiunge qualcun altro.

La cuoca marchigiana e il marito sono due persone impagabili, lontano dai canoni e fuori dalle righe. Insieme, l’uno accanto all’altro rendono tutto un po’ più magico e puro, la loro vita è autentica e senza pregiudizi. I filtri li lasciano agli altri, la coppia si gode la genuinità delle persone e delle cose semplici.