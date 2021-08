Emma Marrone ha condiviso un momento vacanziero in cui si è mostrata bellissima e ironica. Subito è boom di like e commenti.

Seria, concentrata e bellissima. Emma Marrone si è mostrata in una versione inedita sui social lasciando i fan senza fiato. 36 anni, di Firenze, Emma è tra le cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano. L’artista ha ereditato l’amore per la musica dal padre con cui ha suonato in un gruppo.

Il suo debutto risale al 2009 con la vittoria ad “Amici 18” a seguito dalla quale conosce la fama incidendo brani di grande successo e prendendo parte anche al “Festival di Sanremo”. Lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di giudice a “X Factor”, posizione rinnovata anche per la prossima edizione.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, nota la sua relazione con Stefano De Martino, conosciuto ad Amici, conclusa per via di un tradimento del ballerino con Belen Rodriguez. Di seguito la cantante ha avuto una storia con Marco Bocci durata per breve tempo. A oggi Emma è single e ha ritrovato la serenità

Emma Marrone: la versione inedita fa impazzire il web

