Bianca Atzei ha condiviso un nuovo post su Instagram in cui si è mostrata bellissima. Le sue curve esplosive hanno lasciato i fan senza fiato.

Fisico mozzafiato, sguardo profondo, fascino unico. Bianca Atzei ha incantato il popolo del web con un nuovo incredibile scatto postato sulla sua seguitissima pagina Instagram. Cantante e personaggio televisivo, classe 1987 di Milano, il vero nome della Atzei è Veronica. Fin da piccola fortissima la sua passione per la musica in particolare della artiste del calibro di Mariah Carey e Whitney Houston. Dopo aver inciso alcuni brani debutta nel 2005, per ritornare anche nel 2017, al “Festival di Sanremo”. Tra le sue esperienze ha preso parte anche al format di “Tale e quale show”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale è stata legata a Max Biaggio. I due sono stati molto affiatati tanto che l’ex pilota è apparso nel video clip del brano della cantante “Ora esisti solo tu”, dedicato proprio a lui. Il loro rapporto è giunto tuttavia al capolinea dopo il grave incidente che ha convolto Biaggio in quanto quest’ultimo ha deciso di dire addio a Bianca, ignara della possibile rottura. Per dimenticare l’accaduto l’artista si è buttata a capofitto nel lavoro prendendo parte a “L’Isola dei Famosi”. Sembra che ora abbia ritrovato la felicità al fianco della comico Stefano Corti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Elettra Lamborghini stratosferica, tutti i lati in evidenza: i pantaloni non lasciano spazio all’immaginazione – FOTO

Bianca Atzei: fisico esplosivo, curve uniche

Per vedere il fisico di Bianca Atzei, vai su Successivo