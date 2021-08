“Sei il nostro orgoglio” Dayane Mello, baciata dal sole è da paura – FOTO

La strepitosa ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso delle foto in cui viene baciata dai raggi del sole.

La favolosa modella brasiliana è semplicemente un incanto nel suo ultimo post di Instagram: come si fa a resisterle?

Le immagini sono state commentate anche da alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo, ad esempio dalla splendida attrice, conduttrice televisiva, showgirl, ex gieffina e opinionista italiana Antonella Elia (che le scrive “Dayane in estasi”, accompagnato da un’emoticon con gli occhi a cuoricino) e dalla modella, influencer, ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché scelta del tronista Luca Onestini, Soleil Stasi (che le manda delle emoji affettuose).

L’outfit della bellissima trentaduenne è pazzesco: esso si compone di un’attillata canottiera nera piuttosto scollata, un paio di jeans e degli accessori piuttosto fini ed eleganti.

