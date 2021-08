“Che meraviglia”. Dayane Mello in mezzo alla natura, uno schianto FOTO

Dayane Mello continua a conquistare tutti: l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha fatto record di likes nel giro di pochissimi minuti

Dayane Mello è stata una delle protagoniste in assoluto della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha partecipato a numerosi programmi nel corso della sua carriera, ma questo è stato quello che più le ha portato fortuna, senza ombra di dubbio. Qui ha avuto modo di farsi conoscere di più da parte del pubblico italiano che ha imparato a volerle bene, ad apprezzarla e a sostenerla. Quel sostegno, da allora, non è mai cessato nemmeno per un secondo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Elodie: abiti succinti e complicità… Ma non è Marracash FOTO

Dayane Mello, che spettacolo della natura: pioggia di likes

Per vedere la meraviglia di Dayane, vai su Successivo