L’ultimo scatto del duo de Le Donatella è una sorpresa per tutti i loro fan, tra ilarità e bellezza, qualcosa di strano sta per accadere.

La coppia di artiste musicali ed influencer, de Le Donatella, composto dalle gemelle classe 1993 esordienti ad “X Factor”, Silvia e Giulia Provvedi, dopo aver trascorso la serata di ieri, danzando spensierate, ridendo di gusto e soprattutto non dimenticando di documentare in tempo reale le loro avventure in presenza anche della loro mascotte preferita, presso il paradisiaco resort situato sulle coste del Salento, in Puglia, di “Barone Di Mare“, qualcosa ha scosso l’opinione dei loro fan.

I loro contenuti condivisi, in seguito su Instagram, hanno preferito dare la precedenza alla seconda delle due, Giulia, per la pubblicazione di un irresistibile istantanea, che però ha riservato una buffa e forse non troppo insolita sorpresa.

Le Donatella, la FOTO da gnocca ma in lontananza si nota qualcosa di strano

