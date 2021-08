Federica Sciarelli, il ritorno col botto: lei anticipa tutti

Federica Sciarelli si prepara a tornare con il suo “Chi l’ha visto?”: le anticipazioni su data e giorno di programmazione della nuova stagione

È uno dei programmi più longevi della televisione italiana, originale, semplice nella sua formula ma efficace. Ecco perché è così seguito nonostante oltre trent’anni di onorata carriera. Le conduttrici sono cambiate negli anni, ma l’ultima è amatissima e mantiene ben stretto il “posto” con un amore da parte del pubblico immenso.

Parliamo di Federica Sciarelli e il suo “Chi l’ha visto?”, in onda dal 1989 su Rai 3. La ricerca delle persone scomparse in base alle segnalazioni dei cittadini è un format che funziona. Nel tempo, poi, si è evoluto trasformandosi in un comparto investigativo vero e proprio grazie al quale, spesso, sono emersi indizi importanti che hanno dato una decisiva impronta ad alcuni dei casi di cronaca più difficili del nostro Paese.

Dopo la pausa estiva, “Chi l’ha visto?” e Federica Sciarelli tornano. Scopriamo tutte le anticipazioni sulla nuova stagione.

Federica Sciarelli e “Chi l’ha visto?”: le novità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

Tutto pronto per il ritorno di Federica Sciarelli e “Chi l’ha visto?”. C’è già la data da segnare per l’inizio della 34esima edizione dello storico programma di Rai 3.

Si inizia l’8 settembre 2021 con una stagione che si preannuncia lunga ed intensa. La programmazione è stata fissata fino a luglio 2022, anche se non c’è ancora una data precisa. Così la Sciarelli anticipa tutti e parte fin da subito in quarta.

La data scelta per l’inizio di questa nuova stagione, come riporta TvBlog, parte con anticipo rispetto alla data di garanzia del palinsesto dell’autunno 2021 della Rai, fissata per il 12 settembre con fine al 4 dicembre, prima della solita pausa natalizia.

Ecco che la Rai schiera un cavallo da corsa collaudato ancora prima del tempo stabilito. Con la Sciarelli si va a colpo sicuro ed è per questo che per lei non servono fasce di garanzia. Il giorno? Il mercoledì, come sempre ormai da diversi anni, è questo il momento dedicato agli scomparsi e ai casi di cronaca più seguiti.

Certamente quello di Denise Pipitone su cui “Chi l’ha visto?” si è concentrato per gran parte del finale di stagione, sarà ancora protagonista delle nuove puntate.