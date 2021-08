Gigi D’Alessio nuovamente papà, la reazione del figlio e il regalo indimenticabile

Il cantautore Gigi D’Alessio insieme alla sua compagna Denise è in attesa del quinto figlio: la reazione del primogenito e il regalo indimenticabile

Gigi D’Alessio diventerà papà per la quinta volta. La sua compagna 28enne Denise Esposito è in attesa di un maschietto, secondo delle indiscrezioni da fonti vicine al cantante. Mentre alcuni amici della coppia hanno fatto sapere quanto segue: “Tra loro è vero amore, è una relazione molto solida. E Gigi è finalmente sereno accanto a lei“.

“Gigi è felice come un ragazzino al primo amore“, si legge tra le righe del settimanale “Di Più“, a cui D’Alessio ha rilasciato un’intervista pochi giorni fa. Sul giornale c’è anche scritto che il 54enne avrebbe regalato un anello di brillanti molto prezioso alla sua Denise.

Gigi D’Alessio, le parole del figlio del cantante sul fratellino in arrivo

Sempre al settimanale “Di Più”, Claudio D’Alessio, primogenito 35enne di Gigi, ha rilasciato alcune parole sull’imminente arrivo del suo fratellino: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri”.

Per Denise Esposito si tratta del primo figlio mentre per D’Alessio è il quinto dopo Claudio, Ilaria, Luca e Andrea. L’ultimo nato dalla relazione con la cantante Anna Tatangelo mentre i primi tre venuti al mondo dal matrimonio con Carmela Barbato, la sua ex moglie.

I due piccioncini che sembrano essere molto innamorati come si evince dalle foto che li hanno ritratti insieme scattate dai paparazzi del giornale “Chi“.

Quest’ultimo aveva dato per primo la notizia della gravidanza di Denise Esposito, che appare in uno scatto con il suo Gigi mentre lui le accarezza la pancia. Per il momento il partenopeo non ha rilasciato nessun commento a proposito della sua gioia di diventare presto di nuovo padre di un altro figlio.