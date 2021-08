La conduttrice de “Isola Dei Famosi”, Ilary Blasi, è stata colta in fragrante: le foto senza make-up rivelano la sua vera essenza.

Se negli ultimi periodi la conduttrice romana, classe 1981, Ilary Blasi, non era stata esentata dalle critiche ricevute in merito al suo più che legittimo utilizzo dei già banditi in nord Europa, “filtri bellezza“, ora tanto in voga sui vari social di riferimento. Adesso pare sia giunto il momento di smentire una volta per tutte tale sentenza. Ad aiutare nell’impresa sarà senza dubbio il panorama dei mesi estivi e la necessità di mostrarsi senza artifici per sopravvivere alle alte temperature.

Che l’idea, dunque, possa non essere propriamente saltata alla mente da un pensiero della diretta interessata è tutt’altra questione. Ma, ad ogni modo e soprattutto grazie a questi ultimi scatti, pare sia stata fatta luce definitivamente sulla questione. Un dilemma che è giunto a mettere in dubbio, in particolare con la pubblicazione dalla sua ultima sponsorizzazione per “Depurathè Vitasnella”, la sua vera essenza.

Ilary Blasi, Ilary Blasi: senza make-up: le FOTO della verità

Le ultime istantanee che ritraggono Ilary in bianco e nero o in una leggera sfumatura color seppia, sul litorale laziale. Come in altre che hanno attirato l’attenzione dei suoi fan su Instagram. Rese pubbliche attraverso le sue storie. sono tutte state realizzate in primo piano e nella più assoluta semplicità quotidiana. Pare che tale fotografie, alcune realizzate per uno shooting e altri per puro passatempo, abbiano sancito le modalità secondo cui alcuni pettegolezzi, senza fondamento, possano essere velocemente smentiti.

Difatti, la conduttrice, che spesso è solita a ricorrere a quanto pare a stratagemmi del mestiere per apparire al suo meglio, o almeno per quel che riguarda i riflettori ed la sua carriera televisiva, può altrettanto scegliere di non fare alcuna fatica. E mostrarsi invece nella sua routine giornaliera.

Gli scatti pubblicati sul profilo di Ilary sono statu perciò la prova vincente che la sua bellezza, nonostante la cura mai nascosta, non senta realmente la necessità di dover ricorrere a nessun tipo di trucco o di finzione.