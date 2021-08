“Matrimonio a prima vista”, relazione tra due ex concorrenti confermata. Le FOTO parlano chiaro

Il docureality di Diascovery e Real Time riserva sempre grandi sorprese al pubblico a casa, a distanza di mesi la relazione tra due ex partecipanti sembra proseguire.

In queste settimane su Discovery+ è possibile vedere le nuove puntate di “Matrimonio a prima vista” trasmesso invece sul canale 31 Real Time da settembre.

Il programma in ogni edizione riserva sempre grandi sorprese, l’unica coppia finora rimasta sposata è stata quella di Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, ma sono ben altre le unioni che si sono formate in questi mesi.

Probabilmente sono state però le ultime due stagioni a entusiasmare di più per i cambi di coppie avvenuti in poco tempo. La recente unione tra Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo, rispettivamente della seconda e terza edizione su Discovery, è avvenuta in sordina ma ora i due sembrano molto felici insieme.

Loro non sono però i soli ad essersi trovati dopo i rispettivi divorzi dai coniugi incontrati dopo la scelta degli esperti. Le foto social parlano chiaro nonostante entrambi non abbiano ancora fatto coming out, vediamo di che coppia si tratta.

Francesca Musci e Andrea Ghiselli, è nato l’amore?

Sarebbe nata un’altra coppia grazie a “Matrimonio a prima vista Italia”. Questa volta però non sono stati gli esperti a comporla ma piuttosto il destino che li ha fatti incontrare per compatibilità caratteriale.

Lei è Francesca Musci, che abbiamo visto nella seconda edizione del programma di Real Time in coppia con Stefano Protaggi da cui si è separata circa un anno fa.

Lui invece è Andrea Ghiselli, che ha partecipato alla stessa edizione di Giorgia Pantini nel 2020. Andrea è stato più volte criticato per il rapporto burrascoso con l’ex moglie Nicole Soria, poi per qualche mese ha avuto una storia con Sitara mentre oggi avrebbe trovato l’amore proprio insieme a Francesca.

Francesca e Andrea si frequentano ormai da molto tempo, nonostante entrambi neghino che tra loro ci sia un coinvolgimento di tipo sentimentale. Gli scatti condivisi sui social che li vedono insieme mostrano però un rapporto ben diverso dall’amicizia.

Baci affettuosi, abbracci stretti e tante coccole, gite in moto e tiro al piattello di cui Andrea è un asso. Inoltre Francesca corre a Pescara da lui appena può per stargli accanto. Chissà se dopo le vacanze estive i due usciranno allo scoperto e faranno felici i fan che tifano per loro da quando si sono mostrati teneramente mano nella mano.