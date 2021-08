Meghan e Harry, faccia a faccia con Kate e William. La difficile decisione

Meghan, Harry, Kate e William tutti insieme dopo i mesi di gelo. Una decisione potrebbe far incontrare i duchi. Ecco cosa sta per accadere.

Meghan, Harry, Kate e William, tutti insieme per la prima volta? Dopo l’addio dei Duchi di Sussex alla Royal Family gli occhi delle due coppie potrebbero incrociarsi per la prima volta.

Negli scorsi mesi Harry aveva già rincontrato il fratello e la moglie, sia in occasione dei funerali di Filippo, sia a seguito dell’evento d’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana. In entrambi gli eventi la tensione tra i due fratelli aveva catturato l’attenzione della stampa globale. Per Meghan Markle la situazione invece è differente in quanto non ha visto i Duchi di Cambrige dal tempo del trasferimento da Londra all’America.

La reunion del quartetto sarebbe determinata da un evento che vede protagonisti i Beckham. Si tratta di una celebrazione importante sulla cui lista degli invitati potrebbero comparire i quattro nomi dei duchi.

Meghan, Harry, Kate e William: la difficile decisione dei Beckham

Un evento vip potrebbe diventare motivo di tensione portando a un faccia a faccia tra Meghan, Harry, Kate, William dopo mesi di gelo totale. Si tratta del matrimonio del figlio di Victoria e David Beckham, il 21enne Brooklyn unito dal 2019 con l’attrice statunitense Nicola Peltz. Uniti da un profondo amore i due hanno annunciato sui social la bella notizia trovando l’appoggio di Victoria e David che apprezzano molto la giovane.

Alla cerimonia sulla lista degli invitati sia i duchi di Sussex, sia i duchi di Cambrige potrebbero essere presenti. I Beckham avevano infatti preso parte a entrambi i loro matrimoni.

Secondo le indiscrezioni e quanto rivelato sul Mirror l’ex Spice Girl sarebbe piuttosto tesa all’idea di invitare le due coppie che catturerebbero inevitabilmente l’attenzione mettendo in ombra il figlio e la consorte.

La decisione si fa difficile per Victoria che se deciderà di invitare solo una coppia potrebbe incorrere in un grave smacco nei confronti dell’altra.

“Lei è preoccupata che se invita entrambe creerà conflitto. Lei e David vorrebbero mantenere i buoni rapporti con entrambe le coppie”, le parole diffuse da un insider vicino alla moglie di David.