Mercedesz stuzzica la fantasia dei suoi followers condividendo una serie di fotografie in cui indossa un costumino bianco: il suo fisico è perfetto.

I followers si Mercedesz non potevano chiedere di meglio. La splendida figlia di Eva ha deciso di concedersi alcuni giorni di relax in Grecia, precisamente a Santorini. Direttamente dall’isola greca, la 29enne sta pubblicando contenuti spettacolari sui social network. La perla delle Cicladi è conosciuta in tutto il mondo per i suoi scenari panoramici e per gli incredibili colori del tramonto.

Memi sta ovviamente godendo di tutto ciò, e sta regalando delle vere e proprie perle su Instagram. Dopo la tappa in Grecia, la nota influencer ha deciso di spostarsi in Sardegna. La ragazza, qualche istante fa, ha pubblicato una serie di fotografie meravigliose tra le stories Instagram in cui indossa un costumino di colore bianco che accende la fantasia degli ammiratori.

Mercedesz spaziale, costumino bianco sexy: che fisico!

Mercedesz, anche questo pomeriggio, ha infiammato il mondo dei social network pubblicando quattro fotografie esagerate tra le sue stories Instagram. Nella prima, la ragazza ha voluto mostrare a tutti i suoi followers il costumino scelto per la giornata di oggi. Il bikini striminzito, di colore bianco, mette in risalto anche i lati più nascosti del suo formidabile corpo.

Il suo décolleté sta per esplodere ed è un piacere per gli occhi dei seguaci. Poco dopo, la bella influencer ha fatto una panoramica della spiaggia piazzando proprio davanti all’obiettivo le sue chilometriche gambe. Come testimoniato dalle stories, in questa tremenda giornata d’agosto dal punto di vista del caldo, la classe 1991 ha provato diversi sport acquatici.

Quando Memi è andata sulla moto d’acqua, ha regalato anche una visuale del suo incredibile fondoschiena. Il costumino a perizoma ha messo in evidenza le sue natiche perfette.