“Se vi capita, visitatela”, Micaela Ramazzotti scollatura sul retro vertiginosa, lo sguardo malizioso manda in tilt: beccato! – FOTO

L’attrice, Micaela Ramazzotti ha pubblicato di recente su Instagram, uno scatto fulminante che lascia tutti i suoi fan con gli occhi sbarrati: speciale.

Solo likes e approvazioni per l’ultimo scatto pubblicato sui social network dall’attrice, Micaela Ramazzotti.

La carriera di una figura così importante ad oggi del grande schermo del Cinema italiano continua a cavalcare l’onda dell’entusiasmo, con l’unico obiettivo rimasto a disposizione.

Micaela ha intenzione di fare sul serio, cercando di costruirsi una propria identità in un mondo molto spesso preso di mira dalla “foga” di notorietà.

A giudicare dagli ultimi foto-ritratti in “black&white“, la strada per un nuovo e ambizioso obiettivo è quella giusta. E lei di successi e traguardi storici se ne intende eccome! Premiata alla 63esima edizione della manifestazione artistica della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la donna ha conosciuto come se non bastasse anche l’amore, con il regista Paolo Virzì, il quale la scelse per un ruolo da protagonista in “Tutta la vita davanti”, film candidato poi alla vittoria del David di Donatello

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Alessandro Borghese nella bufera per il suo programma, il web insorge

Micaela Ramazzotti manda fuori di testa su Instagram: un’attrice speciale

PER VEDERE LA FOTO IN “BLACK&WHITE” DI MICAELA RAMAZZOTTI, VAI SU SUCCESSIVO