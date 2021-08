Miriam Leone e le sue vacanze da sogno: è tutto un grande bluff

Miriam Leone. L’attrice catanese si mostra in vacanza con lo sfondo di un mare cristallino. La realtà è ben diversa: la svela lei stessa con grande ironia

Classe 1985, nata a Catania, Miriam Leone è senza dubbio una delle vincitrici di Miss Italia che ha ottenuto più successo nella sua carriera dopo la sua partecipazione al celeberrimo concorso di bellezza. I suoi occhi verdi, i capelli rossi, il sorriso genuino e la verve fuori misura hanno ammaliato i giudici della 69^ edizione nel 2008.

Oggi è una delle attrici più affermate del panorama cinematografico nostrano. Ha infatti recentemente ottenuto il prestigioso Nastro d’argento alla migliore attrice in un film commedia per la sua performance nel film “L’amore a domicilio”.

Miriam Leone: la vacanza non decolla. Svelata la realtà

É iniziato il conto alla rovescia per il lungometraggio più atteso dell’anno. Stiamo parlando di “Diabolik”, pellicola diretta da Manetti Bros che racconta le gesta del famigerato ladro, protagonista dell’omonimo fumetto. A dargli corpo sarà Luca Marinelli, affiancato dalla talentuosa Miriam Leone che vedremo in versione bionda nei panni di Eva Kant.

Il trailer è stato rilasciato finalmente il 21 luglio scorso e sarà disponibile nelle sale dal 16 dicembre. L’opera è pronta da più di un anno ma si è fatta desiderare dopo i vari rinvii dovuti alla pandemia da Coronavirus.

Miriam Leone ha proseguito, dunque, ampliando la sua folta produzione cinematografica. É infatti al momento impegnata sul set. Le afose temperature estive non hanno fermato la stacanovista interprete che ha dovuto rinunciare al mare e alla spiaggia durante questa estate 2021.

Lei stessa si prende un po’ in giro e pubblica una serie di storie su Instagram in cui appare con uno sfondo vacanziero palesemente finto. Dice con ironia: “Un saluto da questo mare meraviglioso che vedete alle mie spalle. Vedo che siete tutti in posti bellissimi. Bravi, anche io non sono da meno”.

Mostra poi il reale retroscena, accompagnata dai membri della troupe. Camerino vista strada e di tempo per rilassarsi nemmeno l’ombra. L’attrice catanese sembra sbeffeggiare bonariamente le influencer sul web, tutto a favore del pubblico che può farsi una risata con lei e attendere il frutto della sua nuova fatica.