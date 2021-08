“Non sprecare il tuo tempo”, Rosalinda Cannavò preoccupa i fan. E’ rottura con Andrea? – FOTO

I fan, colpiti dall’ultimo post di Rosalinda Cannavò, si stanno facendo molte domande. L’attrice sta vivendo un momento di crisi con Andrea Zenga?

I followers della bellissima Rosalinda Cannavò aumentano a dismisura. La siciliana, che ha esordito ad appena 20 anni all’interno della fiction “L’onore e il rispetto“, si è conquistata un seguito social inaspettato a seguito dell’esperienza al “Grande Fratello Vip“. Il suo cuore puro e la sua infinita bontà sono le caratteristiche che gli utenti hanno maggiormente apprezzato di lei. In questi giorni, la Cannavò si trova nelle Marche assieme ad Andrea Zenga, dove si divide tra le splendide spiagge del Conero ed i momenti con la famiglia del fidanzato. Nelle ultime ore, tuttavia, l’ultimo post dell’attrice ha allertato i fan: il messaggio della didascalia preoccupa.

Rosalinda Cannavò preoccupa i fan. E’ rottura con Andrea? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Le giornate di Rosalinda Cannavò stanno decisamente trascorrendo nel migliore dei modi. La splendida attrice siciliana, che ha raggiunto le Marche da poco meno di una settimana, si sta rilassando nelle favolose spiagge della Riviera del Conero, in compagnia del fidanzato. Come si apprende dalle Instagram stories, la coppia si è recata al mare anche oggi. Rosalinda, entusiasta di questa vacanza, ha immortalato il gustosissimo piatto del giorno: i “moscioli” di Portonovo che la Cannavò ha assaggiato grazie a Zenga, e che ora apprezza moltissimo.

I followers, che la seguono con attenzione, sono rimasti di stucco di fronte al suo ultimo post: un primo piano devastante tramite cui l’attrice ha mostrato il make-up applicato a regola d’arte. E’ la didascalia, tuttavia, ad aver fatto insospettire gli utenti. “Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro!“: queste le parole dell’ex gieffina, che i fan temevano fossero riferite al fidanzato. Fortunatamente, come dimostrano le stories, l’amore fra Rosalinda e Andrea procede a gonfie vele. Nulla sembra in grado di scalfire il sentimento che tiene unita la coppia.

Più probabilmente, la frase condivisa dalla Cannavò è da ricollegare alla sua ritrovata felicità, che grazie al fidanzato sembra esplodere da tutti i pori.