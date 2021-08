“Sempre la meglio”. Sabrina Salerno in bikini: un corpo da ventenne, curve da urlo – FOTO

Sabrina Salerno. La cantante e showgirl ligure infiamma gli animi dei fan con i suoi post al cardiopalma. In bikini mostra la sua forma strepitosa superati i 50 anni: incredibile

Coloro che hanno superato abbondamente i trent’anni d’età ricorderanno con sicurezza un’energica Sabrina Salerno scalare le classifiche nazionali con il brano antesignano di un moderno femminismo dal titolo “Siamo donne”. Correva l’anno 1991 e insieme alla collega Jo Squillo parteciparono al Festival di Sanremo portando una ventata di freschezza. La Salerno era già al top della sua fama, riuscendo addirittura a entrare nella hit parade britannica e vendendo nel mondo oltre 20 milioni di dischi.

La sua figura voluttuosa da pin up è stata senza dubbio una marcia in più. I fan dell’epoca non possono che rimanere esterrefatti dal suo aspetto attuale.

Sabrina Salerno: una dea dall’eterna bellezza

Dando un rapido sguardo al profilo Instagram della showgirl ligure è impossibile non rimanere incantati dalla sua bellezza sempre verde.

La bacheca social di Sabrina Salerno è un lunghissimo susseguirsi d’immagini che la ritraggono in bikini, mostrando che a 53 anni è possibile mantenere una forma strepitosa. I più malignetti sicuramente diranno che di mezzo ci sono numerosi filtri che ingannano l’occhio o che si nota il passaggio delle mani sapienti di un chirurgo estetico. Probabile, ma la base è di certo tutta dell’artista genovese che, allo stesso tempo, svela che non esistono bacchette magiche.

Ebbene si, Sabrina Salerno rivela il segreto del suo fisico tonico e scolpito: lunghe sessioni di allenamento da cui non prende commiato nemmeno durante le vacanze estive con temperature elevatissime. Tanto per rimanere in tema, è proprio lei a innalzare l’asticella del termometro: è senza dubbio la regina dell’estate.

L’ultimo post rilasciato al pubblico la ritrae all’Isola d’Elba in uno striminzito due pezzi dorato che risalta la rotondità delle sue curve da paura. É un sogno ad occhi aperti.

I fan apprezzano con calore: “Sei sempre la meglio”, “Beata vanità, ma anche tu che te lo puoi permettere! Diciamo la verità”, “Sei la pura bellezza naturale perfetta italiana”, “Stupenda, da togliere il fiato. Complimenti”.