Era Matt in The Vampire Diaries, il fidanzato storico della protagonista: Elena Gilbert. Oggi Zach Roerig, l’attore che lo interpretava, ha 36 anni ed è molto seguito sui social

The Vampire Diaries, serie tv andata in onda dal 2009 al 2017, è stata seguitissima da milioni di persone. La storia raccontava le avventure di un gruppo di vampiri, in particolar modo due fratelli che vennero trasformati quando erano a malapena due ragazzini. Tra i tanti personaggi del cast c’era Matt, che nella serie interpretava l’ex fidanzato di Elena Gilbert, la protagonista in assoluto. Lui è praticamente l’unico in tutta la storia a restare normale, a differenza degli altri personaggi.

The Vampire Diaries, vi ricordate Matt? Oggi ha 36 anni

Infatti, tra streghe, vampiri e altre creature misteriose che spuntano nel corso degli episodi, Matt è l’unico ad essere umano dall’inizio alla fine. Quando la serie comincia nel lontano 2009, Matt è trascinato dal rancore di essere stato lasciato da Elena, ma poi nel corso della storia riesce a farsene una ragione e ad andare avanti con la propria vita. Diventa un poliziotto dopo il liceo e riesce a fare carriera. Il suo personaggio è stato molto discusso: c’era chi lo amava ma chi lo odiava perché lo considerava inutile per la storia. Nonostante ciò, l’attore era molto amato e tutt’oggi lo è ancora: sta proseguendo la sua carriera che sta andando a gonfie vele. Infatti sta girando una serie che si chiama “Dare Me Tv” e che sta riscuotendo tantissimo successo sui social.

Zach Roerig, l’attore che lo interpretava, oggi ha 36 anni ed è molto seguito su Instagram: infatti ha quasi un milione di followers che lo seguono per restare costantemente aggiornati sul suo lavoro e sulla sua vita.