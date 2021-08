“Uomini e Donne”, lo storico volto lascia il programma: ora cosa farà

Uno storico personaggio di “Uomini e Donne” starebbe per dire addio al programma di Maria De Filippi per approdare verso altri lidi televisivi

Il dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” starebbe per perdere una pedina importante del programma. Una donna che ha dato anima e corpo per il divertimento del pubblico e la buona riuscita della trasmissione. Sono storici i suoi litigi con Tina Cipollari.

Stiamo parlando naturalmente di Gemma Galgani. Nonostante i suoi fan l’adorino e non possano concepire lo show del pomeriggio di Mediaset senza di lei, pare che la dama del trono over sia proprio intenzionata a lasciare per cominciare una nuova avventura televisiva.

Gemma Galgani lascia “Uomini e Donne”: dove andrà

La dama tanto amata dal pubblico di Canale 5, con molta probabilità, approderà alla trasmissione “La Talpa“, che tornerà in TV il prossimo autunno. Quest’anno Gemma non è riuscita a trovare l’amore della sua vita durante il dating show sebbene abbia avuto non pochi flirt con diversi cavalieri. L’approdo nella trasmissione della De Filippi di Isabella Ricci ha eclissato la storica dama e quindi le voci sull’addio di quest’ultima sembrano essere reali.

Le due novità di “Uomini e Donne” sono il possibile addio della Galgani e la presenza di una donna transessuale all’interno della trasmissione. Un elemento di rilievo che sottolinea quanto Maria De Filippi e il suo entourage siano molto all’avanguardia e abbia molto da insegnare a un Paese spesso ancora molto retrogrado per quanto riguarda le tematiche di genere e orientamento sessuale.

Gemma Galgani è di sicuro una garanzia per il reality show di casa Mediaset e darà brio e una ventata di freschezza (nonostante l’età) e simpatia a “La Talpa“. La dama del trono over infatti è un personaggio molto amato dal pubblico del piccolo schermo e non solo, visto che è seguita molto anche sui social network con i suoi 532mila follower su Instagram e 193mila seguaci su Facebook.