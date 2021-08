“Ma una FOTO più da vicino no?” Ginevra Lamborghini, il bikini è devastante, superata Elettra

Sulla costa caraibica della Repubblica Dominicana la splendida influencer pubblica una foto che cattura l’attenzione di tutti i suoi followers. Vediamola.

Ginevra Lamborghini è una delle ereditiere della famosa azienda automobilistica italiana. Nipote di Ferruccio e sorella maggiore di Elettra.

Tuttavia, le due non hanno un rapporto idilliaco, infatti Ginevra non è neanche stata invitata al matrimonio di Elettra con Afrojack, tenutosi la scorsa estate.

La più grande delle sorelle sta intraprendendo la carriera musicale ma principalmente si occupa di moda. Subito dopo la laurea ha preso le redini dell’azienda di moda di famiglia che fino a poco tempo prima si occupava solo della collezione maschile. È stata Ginevra a introdurre nel brand anche la linea femminile che ha riscosso diverso successo.

“Ginevra, dove sei?”

In questo scatto Ginevra Lamborghini si è lasciata immortalare davanti all’insegna di Bayahibe direttamente sul mare. Si tratta della località dove si trova in vacanza, precisamente sulla costa caraibica della Repubblica Dominicana. Indossa un costume colorato che si mimetizza con la scritta altrettanto variopinta, il paesaggio che le fa da sfondo e splendido eppure è difficile inquadrare bene la sua silhouette tanto che un utente glielo fa notare : “Perché no una foto più vicina?”

Alle sue spalle il mare, la spiaggia bianca e un faro che sovrasta la baia dove si trova Ginevra. A spiccare nel suo outfit un cappello di paglia bianco. numerosi sono i commenti ricevuti sotto al suo post così come i like che in pochi minuti hanno tempestato il suo profilo. Ginevra nella didascalia del post scrive: “La Isla del verano eterno”, ossia “L’isola dell’estate eterna” infatti in questa località l’inverno sembra non arrivare mai.

Un bel regalo, questa splendida foto, che arriva in serata ai followers di Ginevra Lamborghini.